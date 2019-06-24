Сколько сейчас стоит отдых в Крыму?

Начнем со сравнения. В Турции, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре в июле можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих на неделю. Минимальный бюджет отдыха на аналогичном уровне в Крыму составит более 53 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

По данным популярных сервисов бронирования, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется втрое дороже, чем в турецкой Аланье: 6 тысяч против 2 тысяч. Цена аналогичного номера в Ялте будет выше на 38%, чем в итальянском Римини (6,8 тыс и 4,9 тыс соответственно), удивляется «Новый День».

Например, поездка в Аланью на семь дней с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле с питанием стоит в два раза дешевле аналогичной поездки в Алушту – 24,9 тыс. рублей против 44,4 тысяч. По этим данным, минимальная цена отдыха на российском курорте на 78% больше альтернативы с поездкой в Турцию. Высокие цены на крымские отели эксперты объясняют отсутствием на полуострове жесткой конкуренции, что позволяет удерживать стоимость услуг на желаемом уровне.

Есть ли возможность отдохнуть бюджетно на любимых российскими туристами крымских курортах?

Автор одного из интернет-блогов о путешествиях отмечает, что спланировала свой отдых в Крыму на июль исходя из бюджета 20 тысяч рублей на две недели. В планах – поездка по маршруту Севастополь – Феодосия, в ходе которой половина означенной суммы будет потрачена на проживание, оставшаяся часть – на питание в ходе путешествия. Кстати, часть пути она собирается пройти пешком, сэкономив еще и на транспорте. Все нюансы поездки просчитаны, осталось дождаться отпуска.

По свидетельству туристов, снять комнату в центре Ялты год назад, в июле стоило от одной до четырех тысяч рублей в сутки в зависимости от уровня комфорта. В августе цены дополнительно выросли.

В текущем сезоне туроператоры отмечают, что Ялта остается одним из самых популярных мест отдыха в Крыму наравне с Судаком, Севастополем, Алупкой, Алуштой, Феодосией и Евпаторией.

Жилье в Ялте будет несколько дороже, чем в этих городах, где средняя цена частного сектора на перечисленных курортах находится в диапазоне 2,5-3,5 тысячи рублей за комнату в сутки на человека (то есть можно найти койку и за тысячу, а можно и квартиру в новом современном доме с видом на море, на первой линии – за 5 тысяч). При этом отмечается, что во всех указанных городах сдача комнат и квартир в аренду значительно превалирует над гостиничным бизнесом. Найти удобный и подходящий по цене вариант проживания в частном секторе вполне возможно даже в разгар сезона.

Из менее популярных у самостоятельных туристов и соответственно более доступных по средней цене на жилье приморских уголков Крыма эксперты туристического бизнеса называют поселки Черноморское, Межводное, Новоотрадное, Стерегущее и Уютное. Минимальная средняя цена зафиксирована в Новоотрадном – 1,4 тысяч рублей в сутки. Но надо учесть, что это уже не Южный берег Крыма, а другие, менее красивые и престижные уголки полуострова, в том числе и пляжи на Азовском, а не на Черном море.

Если вы предпочитаете «дикому» путешествию к морю отдых в санатории, то крымские пансионаты в Феодосии, Саках, Щелкино, Гаспре и других городах предлагают отдых стоимостью от 16 до 29 тысяч рублей за 10 дней пребывания. При этом питание оплачивается отдельно и стоит от 600 до 800 рублей в сутки (трехразовое, на человека).

Зато явным преимуществом перед Турцией остается доступность Крыма. Жители центральной России могут добраться туда на своих машинах или на автобусах (а скоро можно будет снова ездить на поезде, как и до 2014 года). Сколько же стоит добраться? Путешествие самолетом в Крым в июле стоит около 7500 – 8000 рублей в обе стороны (из Москвы и Петербурга), из Новосибирска - от 19 000, из Екатеринбурга - 12 000 рублей. Естественно, чем раньше вы запланируете свой отпуск, тем больше шансов найти свободные билеты на самолет.

Цены на путешествие в Крым на автобусе из Москвы варьируются от 2,5 до 4,5 тысяч рублей в зависимости от пункта назначения в самом Крыму. Но такая поездка довольно утомительна, поскольку требуется ночевка по пути. Спать на ходу в автобусе, наверно, без проблем согласится молодежь, особенно, если ехать в большой веселой кампании. Людям постарше все же захочется переночевать в гостинице.

Если москвич планирует отправиться на собственной машине, то ему стоит учесть, что по пути к Ростову-на-Дону появились скоростные платные трассы. Ехать по ним гораздо удобнее, чем по обычным, но расходы туда-обратно составят примерно 5 тысяч, на бензин туда-обратно уйдет еще не менее 10 тысяч. Плюс расходы на ночевку в мотеле где-нибудь в Ростовской области – начиная от тысячи рублей за комнату.

По официальным данным, в прошлом году в Крыму отдохнули более шести миллионов туристов, причем из 132 стран. В сезоне-2019 власти республики рассчитывают превзойти этот показатель.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД