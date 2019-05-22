Власти Крыма рассказали, откуда приезжают иностранные туристы

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму региона Алексей Черняк рассказал, что Крым становится востребован среди иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и США.

«Среди лидеров – иностранные туристы с Украины, Белоруссии, Казахстана, Турции. Из европейских стран – Германия, Греция, Болгария. Кроме того, также в Крыму отдыхали граждане из США на майских праздниках», – председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму региона Алексей Черняк РИА «Новости».

Он отметил, что с начала года в Крыму отдохнуло около четырех тысяч человек из стран ЕС и США. «Это те люди, которые приехали в Крым и при регистрации поставили слово «туризм, лечение, отдых», – уточнил Черняк.

Председатель комитета рассказал, что жители из стран Евросоюза и США также оформляют документы для вида на жительство и разрешения на временное проживание в Крыму.

«Многие из них приезжают в Крым для ведения бизнеса. Это показатель того, что в Крыму не просто безопасно отдыхать, но также жить и работать. Люди сюда переводят бизнес, открывают бизнес, приезжают жить сами», – подчеркнул Черняк.

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Ранее сообщалось, что за майские праздники Крым посетило более 300 тыс. человек, что превысило уровень посещаемости полуострова на 40% по сравнению с 2018 годом.

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