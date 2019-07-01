Эрдоган сообщил о поставке С-400 в течение 10 дней

В течение 10 дней Турция получит ЗРК С-400, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита G20.

О том, что поставки будут осуществлены в указанный срок турецкий лидер заявил после переговоров с главой американского государства Дональдом Трампом, передает ТАСС со ссылкой на NTV.

Анкара уверена, что урегулирует спор с Вашингтоном по этому поводу.