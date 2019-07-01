IAAF прикрыла уличенную в допинге «спортивную элиту» Британии

В 2014 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) утаила информацию о том, что ряд британских спортсменов сдал положительные допинг-пробы, сообщают СМИ.

ARD ссылается на обвинительное заключение парижской прокуратуры. В нем приводится письмо от июля 2014 года. Утверждается, что письмо написал экс-руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики и бывший казначей IAAF Валентин Балахничев, передает РИА «Новости».

Как сообщает телеканал, в IAAF продемонстрировали Балахничеву список спортсменов, «паспорта крови» которых указывали на использование допинга. При этом в списке были «некоторые элитные спортсмены из Великобритании, включая олимпийского призера и спортивную икону страны».

«Вопрос, который мы задаем себе, заключается в том, почему IAAF не призвала британскую федерацию легкой атлетики применить санкции к этим атлетам», – сказано в письме.

Фамилии уличенных в допинге не указываются.

Напомним, Россия уже указывала, что IAAF должна признать проблемы внутри организации и провести реформы.