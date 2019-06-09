Премьер Молдавии призвала госслужащих к неповиновению

Назначенная парламентом премьер-министр Молдавии Майя Санду на фоне набирающего обороты политического кризиса обратилась к государственным служащим с призывом не подчиняться приказам лидера Демократической партии (ДПМ) Владимира Плахотнюка.

«Призываю вас не прислушиваться к незаконным и недемократическим приказам Плахотнюка и поддержать усилия нового правительства, чтобы вместе построить свободную и процветающую страну», – приводит ее слова ТАСС.

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Напомним, в субботу Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, однако конституционный суд объявил эти решения незаконными.

Молдавский политолог Сергей Назария заявил, что Додону может угрожать арест.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины политического кризиса в Молдавии.