В Кремле раскрыли детали неформальной беседы Путина и Си Цзиньпина

В ходе неформальных встреч и бесед президента Владимира Путина с иностранными лидерами, в том числе с главой Китая Си Цзиньпином, порой согласовываются позиции по самым ответственным вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Во время таких поездок речь идет зачастую об очень важных вещах, касающихся и двухсторонних отношений, и международных дел», – отметил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Иногда такие беседы становятся более ценными с точки зрения содержания, чем официальные переговоры», – приводят слова Пескова «Вести».

В четверг Путин показал китайскому лидеру Санкт-Петербург. Лидеры совершили речную прогулку, и российский президент выступил в роли экскурсовода для своего китайского коллеги.

«Вся программа, особенно ее неформальная часть, соткана вот из таких вот, скажем так, изюминок. Для Путина это имеет особое значение, потому что он показывает свой родной любимый город», – отметил Песков.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о визите китайского лидера в Россию.

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