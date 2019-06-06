Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин с воды осмотрели достопримечательности Санкт-Петербурга, сообщают информационные агентства.

Они совершили речную прогулку, сделав незапланированную остановку у крейсера «Аврора». Лидеры двух стран поднялись на борт «Авроры». Для них провели краткую экскурсию, после чего Путин и Си Цзиньпин отправились в Эрмитаж, передает РИА «Новости».