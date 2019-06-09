Умер младший брат Хиллари Клинтон

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила о смерти своего младшего брата Тони Родэма.

Как сообщила Клинтон в Twitter, 65-летний Родэм умер «прошлой ночью». Причина смерти не называется.

По информации ABC, Родэм за свою жизнь поработал охранником в тюрьме, страховым агентом, частным детективом, занимался бизнесом. Когда президентом США был Билл Клинтон, Родэм входил в штат Нацкомитета Демократической партии, передает ТАСС.

Родэм, которого сестра назвала «добрым, щедрым человеком и замечательным мужем», был женат дважды. Он вошел в немногочисленный список людей, которым позволили провести церемонию бракосочетания на территории Белого дома.