Тренера сборной Черногории уволили за отказ выйти на матч с Косово

Главного тренера сборной Черногории по футболу Любиша Тумбаковича уволили после того, как он отказался выйти на игру против команды Косово в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.

Матч состоялся в пятницу в Подгорице. Тумбакович, его помощник Саша Янкович и еще два игрока с сербскими корнями не стали выходить на поле, сообщается на сайте Футбольного союза Черногории.

Матч между командами Черногории и Косово завершился вничью – 1:1. После этого исполнительный совет организации провел специальное заседание, по итогам которого было принято решение отправить тренера в отставку.

В ближайшем матче против сборной Чехии командой будут руководить Миодраг Джудович и Драгое Лекович. Встреча пройдет 10 июня.

Напомним, в конце мая ситуация в Косово обострилась. 28 мая косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии под предлогом борьбы с оргпреступностью.

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков получил тяжелые травмы во время операции. Его отпустили 30 мая, он был доставлен в Белград. Власти Косово объявили Краснощекова персоной нон грата.