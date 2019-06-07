В американских ВВС появился бородатый летчик в тюрбане

ВВС США впервые разрешили пилоту-сикху носить бороду, тюрбан и длинные волосы, сообщают СМИ.

Харпритиндер Сингх Баджва стал первым действующим летчиком в ВВС США, которому разрешили придерживаться сикхских религиозных обычаев во внешнем виде, пишет AirForceTimes.

В ВВС США он служит с 2017 года, но поначалу ему запрещали следовать определенным традициям сикхов из-за существующих в ВВС правил.

В 2018 году ВВС разрешили носить бороду летчику-мусульманину.