Кириенко объяснил пользу цифровизации регионов

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко в ходе панельной дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что от цифровизации зависит возможность регионов быстро реагировать на обращения и просьбы людей.

Способность региона использовать весь потенциал цифровой экономики дает важнейшее конкурентное преимущество в борьбе за инвесторов, отметил Киририенко, сообщается на сайте «Единой России».

По словам Кириенко, способность региона использовать весь потенциал цифровой экономики – это «вопрос конкуренции за людей».

«Ничего более важного, чем человеческий капитал не существует. Требования к возможностям, которые открывает цифровая экономика, особенно у молодого поколения, это уже давно далеко не только качество интернета, «вайфая» в публичных пространствах. Это и возможность открытого получения информации, участия в принятии решения, это платформы «Активный гражданин», возможность голосования, участия в обсуждении и принятии решений, это возможность реагировать на обращения и просьбы людей», - заявил он.

Так, по словам Кириенко, одна из лучших систем по работе с обращениями граждан выстроена в Московской области. «Опыт Московской области показывает, что примерно две трети всех вопросов, даже 70%, которые задают граждане, могут быть решены очень быстро», – отметил он.

Кроме того, способность региона использовать весь потенциал цифровой экономики дает важнейшее конкурентное преимущество в борьбе за инвесторов.

«Это вопрос, как быстро ты можешь зарегистрировать предприятие, оформить земельный участок, получить разрешение на строительство, получить данные о всех коммуникациях, об исторических памятниках и всех остальных условиях. Это прямая зона конкуренции. Если в одной точке ты это можешь получить за несколько часов или за сутки, а где-то у тебя на это уйдут недели или месяцы бумажной переписки, то решение, которые будут принимать инвесторы, кажется абсолютно очевидными», – считает Кириенко.

В заключение он призвал глав регионов более активно участвовать в процессе цифровизации. «Как и во всех других прорывных направлениях развития, это вопрос лидерства, а, значит, вопрос позиции первого лица субъекта РФ. Там, где в регионе первый руководитель региона «горит» этим, там видно динамическое движение. Это вопрос конкурентоспособности, это вопрос позиции первых руководителей», – подытожил Кириенко.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что рейтинг цифровизации регионов позволяет региональным властям создать карту сильных и слабых сторон каждого субъекта страны, в этом и состоит практическая польза рейтинга.

Он отметил, что рейтинг нужен не для того, чтобы выявлять лучших и показывать худших, а для того, чтобы продвигать успешные и интересные практики.

«Есть регионы – претенденты на лидерство. Это, например, республика Татарстан или Московская область. В Татарстане лучшие практики по работе с населением – в том числе, мобильный диагностический комплекс «Доступная медицина», инструмент для удобного и быстрого решения вопросов в сфере ЖКХ «Открытая Елабуга». Московская область также входит в число лидеров по развитию цифровых услуг для населения, в регионе много реализованных цифровых сервисов, создан Центр управления регионом», – заявил Турчак.

Отдельно будут выделены регионы, успешные в определенных направлениях. Например, в формировании спроса на цифровизацию у населения. При том, что по инфраструктуре они могут быть не самыми обеспеченными. «Такие субъекты можно назвать «регионы-маркетологи», которые понимают, что основная задача цифровизации – это открытость, качество жизни людей. А также реализация таких проектов, как «Активный гражданин», «Открытое Правительство» и ряда других», – добавил Турчак.

«Также выделим «регионы-инженеры», которые не до конца понимают, как эти средства расходовать и на какие цели их направить. Но они имеют ряд лучших практик по законодательным инициативам поддержки разработчиков IT-сервисов, предоставляя им как налоговые льготы, так и субсидии, гранты. Или, к примеру, реализуются проекты по созданию «умных городов», – резюмировал он.