Лукашенко потребовал «драться» за украинский рынок нефтепродуктов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал производителей белорусских нефтепродуктов «биться за свои рынки».

В ходе совещания по вопросам модернизации НПЗ Белоруссии Лукашенко привел в пример случай на Украине, передает БелТА.

Он пояснил, что местные водители выказали свое недовольство отсутствием на рынке белорусского топлива.

«Продукт качественный, но, как всегда, хромают продажи. Надо научиться торговать своим продуктом. Надо драться, биться за свои рынки, удерживать их и эффективно продавать тот продукт, который мы производим. В частности нефтепродукты. Но такая беда и по другим товарам, которые мы производим», – сказал глава государства.

Ранее Лукашенко возмущался по поводу возможных размеров компенсации России за загрязнение нефтепровода «Дружба».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Лукашенко выгодна настроенная против России Украина.