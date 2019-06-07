Россияне высказали отношение к гей-парадам

Подавляющее большинство россиян (более 80%) выступают против проведения гей-парадов шествий в поддержку сексуальных меньшинств, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно данным на сайте ФОМ, 81% россиян считает, что представители секс-меньшинств не должны иметь право на проведение гей-парадов. Обратной точки зрения придерживаются 9% респондентов. Доля противников таких шествий выросла по сравнению с данными 2012 года, тогда эти показатели составляли 67% и 7%. Причем за семь лет существенно уменьшилась доля неопределившихся со своим отношением к гей-парадам – в 2012 году на соответствующий вопрос затруднились ответить 25% участников опроса, в 2019-м – 10%.

Объясняя свою позицию, 16% от общего числа опрошенных признались, что лично против гей-парадов. 11% считают шествия сексуальных меньшинств пропагандой нетрадиционной ориентации. 10% назвали гей-парады аморальными, порочными и неприличными. 9% респондентов уверены, что подобные мероприятия развращают детей и молодежь. Такая же доля участников опроса призывает не выставлять нетрадиционную сексуальную ориентацию на показ. 8% назвали гомосексуализм «извращением, противоречащим природе».

Сторонники проведения гей-парадов, в свою очередь, отмечают, что геи имеют равные со всеми права и могут не скрывать свой выбор. Аргументируя свою позицию, они также подчеркивают, что Россия – свободная, демократическая страна.

Кроме того, 87% россиян уверены, что в стране не следует разрешать однополые браки. Доля тех, кто придерживается такой точки зрения, с 2012 года увеличилась на 5 процентных пунктов. 7% россиян, согласно данным опроса, являются сторонниками легализации однополых браков (6% в 2012 году).

Социологи спросили у тех, кто выступает за легализацию однополых браков, должны ли гей-пары иметь право на усыновление детей, как и другие семьи. 4% от общего числа участников опроса считают, что должны (3% в 2012 году). Обратной точки зрения придерживаются 2% (столько же в 2012 году).

Опрос «ФОМнибус» проводился 1-2 июня в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. В исследовании участвовали 1,5 тыс. респондентов. Возможная погрешность измерений для такой выборки в материале не уточняется.

Отметим, похожий опрос в апреле провел «Левада-центр», результаты исследования были опубликованы в конце мая. По данным «Левада», 47% россиян считают, что геи и лесбиянки должны пользоваться в России такими же правами, как и другие граждане (20% заявили, что «полностью согласны» с данным утверждением, 27% – «скорее согласны»). Обратной точки зрения придерживаются 43% опрошенных, причем 25% респондентов выбрали вариант «полностью не согласен» с данным мнением.

При этом «Левада-центр» не давал респондентам возможности уточнить, о каких конкретно правах идет речь. Таким образом, 47% граждан России признают базовые конституционные права (на жизнь, свободу и так далее) у ЛГБТ-сообщества, а не выступают за пропаганду гей-движения и тем более легализацию однополых браков.

В то же время по ряду вопросов данные ФОМ и «Левада-центра» совпадают. Так, по их данным, 56% россиян заявили о персональном негативном отношении к гомосексуалистам. 89% в опросе «Левада» и 78% в опросе ФОМ заявили, что среди их знакомых нет людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Также 45% в опросе «Левада» и 40% в опросе ФОМ сказали, что признание кого-то из знакомых в нетрадиционной ориентации не изменило бы их отношения.

Опрос «Левада-центра» проводился 18-23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 тыс. 625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Возможная погрешность измерений при данной выборке в материале не уточняется.

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