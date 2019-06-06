На съемках фильма о Бонде в Британии прогремел взрыв

Британское управление по охране труда (HSE) проводит проверку по «контролируемому взрыву» на съемках фильма о Джеймсе Бонде, в результате которого пострадал человек.

HSE выясняет, попадает ли инцидент под юрисдикцию негосударственной компании, занимающейся «предотвращением случаев смерти, получения травм, плохого самочувствия, связанного с работой», передает РИА «Новости» со ссылкой на Yahoo.

Задача этой структуры в том, чтобы обезопасить рабочее место и «призвать сотрудников к ответу за ошибки».

Взрыв произошел во время съемок нового фильма о Джеймсе Бонде на британской студии Pinewood. В соцсетях официальные представители франшизы про спецагента сообщали, что один из членов съемочной группы получил легкое ранение.