Появился портал о взаимовыручке россиян и украинцев

Авторы проекта «Сеть» запустили портал «Миротворец», который представляет собой энциклопедию историй о бескорыстной помощи и взаимовыручке представителей российского и украинского народов.

«Mirotvorets.su – энциклопедия доброты и бескорыстия, реальные истории людей, которые не делят беду на свою и чужую и приходят на помощь по зову души. Эти истории доказывают, что добро и взаимопонимание сильнее ненависти и злобы. Открывайте, читайте, думайте», – сообщается на сайте проекта.

На старте авторы проекта собрали более 100 историй людей, среди которых медийные личности (Алексей Чадов, Анна Нетребко, Олег Газманов) и обычные россияне, украинцы, граждане других государств.

Добавить своего миротворца можно обратившись к администрации сайта, отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

По словам создателей портала, «события на Украине и информационная война, последовавшая за ними, исказили многие смыслы и понятия, среди них – значение слова «миротворец» (сайт с аналогичным названием стал «ареной охоты на ведьм», поиска мнимых врагов, главным источником дезинформации»). Между тем президент России Владимир Путин сказал, что «политическая пена спадет, схлынет, а наши народы останутся братскими».

«Мы создаем летопись добра и взаимопомощи, пишем о тех, кто строил, учил, лечил, доставлял гуманитарную помощь. Все истории верифицированы», – отметили создатели портала.

«Мы собирали и отправляли в Донбасс лекарства и продукты. Множество неравнодушных людей присоединялись, помогали чем могли. Некоторых из них, к сожалению, записали во «враги украинского народа», а они просто хотели помочь. Я считаю, что очень важно рассказывать простые человеческие истории о доброте, это – важный шаг к взаимопониманию и дружбе. Я призываю всех неравнодушных жителей России, Украины и других стран присоединяться к наполнению сайта живыми случаями сближения народов. Уверена, их тысячи, и о них должны знать», – рассказала доброволец Ирина Ким.