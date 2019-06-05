Супрун отреагировала на «оскорбительное» заявление Зеленского

В ответ на нелестные слова нового президента Украины Владимира Зеленского и.о. главы минздрава Ульяна Супрун выразила надежду, что о ней не будут судить до личной встречи.

Супрун предложила президенту оценить ее работу, прежде чем апеллировать к «оскорбительным» прозвищам, которые распространены в СМИ, передает РИА «Новости».

«Но я надеюсь, что он также не будет делать выводы до того, как со мной поговорит, и не называть меня оскорбительными и достаточно непрофессиональными именами, которые вы в прессе распространяете», – заявила Супрун.

Она также добавила, что пока не знакома с Зеленским и по этой причине не может еще судить о его работе.

«Ну, слава богу, у меня и у моей семьи есть другой врач. Вы же знаете, как ее называют?» – сказал до этого украинский президент.

Ранее сотрудники и студенты Одесского национального медицинского университета попросили Зеленского защитить их от главы минздрава.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Супрун называют «Доктор Смерть».