ЕС дал финансовые обещания Зеленскому

Украина продолжит получать от Евросоюза поддержку, в том числе финансовую, заявил глава Евросовета Дональд Туск по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Брюсселе.

«Евросоюз сохранит предоставление финансовой помощи Украине», – передает его слова ТАСС.

Ранее США также заявили о «заинтересованности в содействии» новым властям Украины.

Между тем украинский олигарх Игорь Коломойский призвал новые власти Украины отказаться от помощи МВФ или объявить дефолт. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о его предложении.