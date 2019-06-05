В ДНР заявили о предотвращенном теракте на праздничной молитве

Управление народной милиции ДНР сообщило о предотвращении теракта, запланированного ВСУ на время праздничной молитвы мусульман в Донецке.

«5 июня украинские силовики предприняли попытку второй атаки в отношении мусульман Донбасса... был запущен ударный беспилотник, оснащенный взрывным устройством, для совершения теракта во время праздничной молитвы в микрорайоне Текстильщик (Кировский район города Донецка)», – сообщил представитель милиции, передает РИА «Новости».

Он добавил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, и теракт удалось предотвратить.

В середине мая в ДНР сообщили о двух сбитых беспилотниках украинских силовиков в районе Донецка. Напомним, ДНР призвала мировое сообщество заставить Киев прекратить террор и геноцид.