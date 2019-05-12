ДНР заявила о двух сбитых украинских беспилотниках

Управление Народной милиции ДНР заявило, что за сутки были сбиты два беспилотника украинских силовиков в районе Донецка.

«В субботу в день празднования образования Донецкой народной республики боевики 57-ой бригады (Вооруженных сил Украины) предприняли попытку сброса самодельного взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата в населенном пункте Спартак... Беспилотник противника был обстрелян из стрелкового оружия, в результате чего произошла детонация взрывного устройства в воздухе», – передает РИА «Новости» слова начальника пресс-службы ведомства Даниила Безсонова.

Он отметил, что после этого в район был направлен еще один беспилотник, который использовался для корректировки минометного огня. Ополченцы сбили этот дрон из незапрещенного минскими соглашениями вооружения.

Ранее на этой неделе президент Украины Петр Порошенко назначил нового главнокомандующего Операцией объединенных сил в Донбассе.