Посольство отреагировало на задержание россиянина в Осло

Посольство России в Норвегии уточняет обстоятельства задержания россиянина в Осло, которого подозревают в покушении на убийство.

«4 июня в Осло за нанесение ножевых ранений прохожему полицией задержан давно проживающий в Норвегии мужчина, который предположительно имеет российское гражданство. Посольство находится в контакте с правоохранительными органами, детали дела уточняются», – сообщила дипмиссия в Facebook.

Ранее сообщалось, что полиция Осло задержала 30-летнего россиянина, подозреваемого в покушении на убийство.

По данным СМИ, мужчина напал с ножом на филиппинца, выкрикивая лозунги во славу Аллаха. В полиции отметили, что «не расценивают данное событие как теракт».