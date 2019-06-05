США напомнили Турции о возможности отказаться от С-400

Генерал-лейтенант Чарльз Хупер, возглавляющий управление Пентагона по безопасности и сотрудничеству, напомнил Анкаре о последствиях приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и возможности отказаться от сделки, подчеркнув, что «мяч на стороне Турции».

По словам генерала, Соединенные Штаты «дали понять правительству Турции последствия получения С-400», передает ТАСС.

«В то же время мы выдвинули ряд вариантов, которые Турция могла бы использовать, которые позволили бы ей не идти на этот шаг. Что я могу сказать – теперь мяч на стороне Турции», – сказал представитель Пентагона, выступая в Институте Брукингса.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара не собирается отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Двумя неделями ранее США выдвинули Турции ультиматум, потребовав отказаться от приобретения у России ЗРК С-400. После этого Госдепартамент США пригрозил Анкаре «весьма реальными и крайне негативными последствиями» покупки С-400.

В Кремле подчеркнули, что требования США к Турции «непозволительны».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.

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