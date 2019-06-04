Посольство Армении отреагировало на убийство спецназовца ГРУ

Армянское посольство в Москве готово оказать содействие следственным органам по делу об убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, который погиб, защищая человека в массовой драке.

«Произошедшее в Подмосковье является настоящей трагедией. Мы уверены, что виновные понесут наказание по всей строгости закона. Вновь подтверждаем готовность оказать всяческое содействие следственным органам России», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

Дипмиссия также выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее стало известно, что вопрос о выдаче гражданина Армении, который скрылся после убийства, будет поднят министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым в Ереване.

Напомним, участник операции ВС России в Сирии Белянкин заступился за незнакомца в подмосковном поселке Путилково, которого избивали около 10 человек. Спецназовца ударили ножом в живот, он погиб. Главный подозреваемый улетел в Армению.