Продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит» начались в России

В России стартовали продажи фотоаппаратов «Зенит», об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Швабе» (входит в Ростех).

«Значение этого события для нас трудно переоценить. Долгая работа, начиная от задумки камеры и заканчивая ее воплощением, наконец, привела к главному – возможности ее приобретения, которая появилась у огромного количества поклонников «Зенита» и фотографов по всему миру», – сообщил гендиректор Красногорского завода имени Зверева (КМЗ, входит в «Швабе») Вадим Калюгин, передает РИА «Новости».

По мнению Калюгина, продажи – это новый виток в истории бренда фотоаппаратов «Зенит».

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко выразил уверенность, что на новинку будет спрос не только в России, но и за границей.

«Это стало понятно еще до начала этапа серийных поставок. Мы получили много предзаказов, и практически вся первая партия нашла своих покупателей. Поэтому уже сейчас можно говорить об успешности совместного проекта Ростеха и компании Leica по возрождению легендарного отечественного бренда», – заключил представитель госкорпорации.