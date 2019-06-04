Выстреливших в ребенка полицейских арестовали на Украине

Голосеевский райсуд Киева арестовал сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, которые ранили пятилетнего мальчика, стреляя по банкам в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские арестованы на 60 суток, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Прямой».

При этом адвокат подозреваемых просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Действия полицейских квалифицированы по статьям «Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц» и «Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений». Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, пьяные полицейские в городе Переяслав-Хмельницкий устроили стрельбу по банкам; они попали в ребенка на детской площадке.

В полиции пытались выгородить своих сотрудников: сначала сообщалось о том, что ребенок просто упал, но медики заявили об огнестрельном ранении; тогда сообщили, что сотрудник правоохранительных органов «пристреливал» ружье.

После стало известно, что выстрелившим в ребенка полицейским смягчили статью.

Мальчик попал в больницу с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и переломом височной кости. В понедельник, 3 июня, он скончался в киевской больнице от полученных травм.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать виновных в смерти ребенка.

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