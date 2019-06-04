Владельцы Tinder дали разъяснения по регистрации в списке распространителей информации

Компания Match Group, LLC, владеющая приложением Tinder, не сообщала регулирующим органам личные данные пользователей после внесения Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации.

«Мы получили запрос на регистрацию в российских органах власти, на данный момент мы зарегистрировались, чтобы соответствовать законодательству», – сообщили в компании, передает ТАСС.

Там уточнили, что регистрация не предполагает передачи «каких-либо пользовательских или личных данных», и владельцы сервиса «не передали эти данные правительству».

Напомним, Роскомнадзор внес владельца мобильного приложения для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

Tinder был создан в 2012 году и до сих пор остается одним из самых популярных в мире мобильных приложений для знакомств.