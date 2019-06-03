Tinder внесли в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор внес владельца мобильного приложения для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

«Роскомнадзор в пятницу, 31 мая, внес в реестр организаторов распространения информации компанию Match Group, LLC – владельца мобильного приложения Tinder. Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, реестр ОРИ формируется Роскомнадзором, органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, и органами государственной безопасности в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

По закону, организатор распространения информации в интернете должен хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, видео или других электронных сообщений пользователей в течение года с момента окончания осуществления таких действий.

Также до шести месяцев должны храниться сами сообщения. ОРИ обязуется предоставить данные сведения по запросу правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-разыскной деятельности.

Tinder был создан в 2012 году и до сих пор остается одним из самых популярных в мире мобильных приложений для знакомств.

Ранее сообщалось, что в московском арбитражном суде от истцов приняли информацию из Instagram, которая должна повлиять на принятое решение по делу.