Алсу сравнила своих подписчиков с гиенами

Певица Алсу вновь начала активно пользоваться соцсетями, однако другие пользователи начали оставлять неприятные комментарии, после чего она назвала подписчиков гиенами.

Алсу открыла комментарии в своем Instagram, где не публиковала ничего почти месяц, сообщает «Комсомольская правда».

Она опубликовала несколько постов, в которых напомнила, что ее дочь Микелла Абрамова пожертвовала 1 млн рублей, выигранный на шоу «Голос. Дети» на лечение онкобольных детей.

«Рада, что мои дети не безразличны к боли других. А свой сертификат на 1 млн рублей за победу в «Голос. Дети» 6 Микелла еще в день своего рождения, 29 апреля, передала президенту фонда Владимиру Владимировичу Вавилову для детишек, которые живут в казанском хосписе», – сообщила Алсу.

Подписчики и другие пользователи начали обвинять певицу во всех грехах, в Сети началась травля звезды. Некоторые пользователи не стеснялись в выражениях и оскорбляли саму артистку и ее дочь матерными выражениями.

Алсу ответила на одно из таких сообщений. «Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы люди, как гиены», – цитирует сообщение певицы издание.

Стоит отметить, что на данный момент этот комментарий уже удален.

В мае Первый канал аннулировал результаты финала «Голос. Дети» после того, как промежуточные итоги проверки подтвердили – на голосование было оказано внешнее воздействие. Потом победителями были объявлены все финалисты.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.

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