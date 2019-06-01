Стало известно, на что Микелла Абрамова потратила выигрыш в «Голос. Дети»

Дочь Алсу Микелла Абрамова передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой.

Микелла Абрамова, победившая в шоу «Голос. Дети», передала выигрыш в 1 млн рублей фонду им. Анжелы Вавиловой, который помогает детям c онкологическими заболеваниями из Республики Татарстан.

«Вы понимаете, когда [Абрамова] стала победителем шоу «Голос», 26-го, а 29-го она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: «Я вам передаю этот миллион для ваших деток», – сообщил председатель правления фонда Владимир Вавилов, передает ТАСС.

Ранее Микелла Абрамова дала первое интервью после скандала вокруг итогов шоу.

Напомним, в мае Первый канал аннулировал результаты финала «Голос. Дети» после того, как промежуточные итоги проверки подтвердили – на голосование было оказано внешнее воздействие. Потом победителями были объявлены все финалисты.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.

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