Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова дала первое интервью после скандала вокруг итогов шоу «Голос. Дети».

Микелла сказала, что хочет продолжить карьеру певицы, «стать артисткой, как и мама», передает «Комсомольская правда».

Юная исполнительница подчеркнула, что готова к трудностям сценической жизни и критике, добавив, что в данный момент пробует себя в «разных стилях».

Она также назвала своими любимыми певицами Алсу и Полину Гагарину.

Кроме того, Микелла Абрамова рассказала, что подружилась с другим участником шоу «Голос. Дети» Ержаном Максимом: «Мы с Ержаном хорошо дружим. И со всеми ребятами с «Голоса» тоже подружились, общаемся. Мы решили сделать дуэт с Ержаном, потому что у нас очень красиво сливаются голоса».

Напомним, 16 мая Первый канал аннулировал результаты финала «Голос. Дети» после того, как промежуточные итоги проверки подтвердили, что на голосование было оказано внешнее воздействие.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.

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