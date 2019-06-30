Началась церемония закрытия Европейских игр в Минске

В Минске началась церемония закрытия II Европейских игр, которые проходили с 21 по 30 июня, сообщают информационные агентства.

Церемония проходит на Национальном олимпийском стадионе «Динамо», передает ТАСС.

Закрытие Игр посетили президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава российского государства Владимир Путин, а также президенты Таджикистана и Армении Эмомали Рахмон и Армен Саркисян.

Кроме того, на церемонии присутствуют руководители Международного и Европейских олимпийских комитетов Томас Бах и Янез Кочиянчич.

Напомним, победителем общекомандного зачета стала российская сборная. Она получила 109 медалей: 44 золотых, 23 серебреных и 42 бронзовых. На втором месте находится белорусская сборная: 24 золотых, 16 серебреных и 29 бронзовых медалей. Третье место заняла Украина: 16 золотых, 17 серебреных и 18 бронзовых наград.

Участие принимали спортсмены из 50 государств, они соревновались в 15 видах спорта.

Следующие Европейские игры состоятся в 2023 году. Их проведут в польском Кракове.

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