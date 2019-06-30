Сборная России стала победителем Европейских игр

Российская сборная одержала досрочную победу в общем медальном зачете Европейских игр в Минске, завоевав 39 золотых наград.

Сейчас у россиян 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей. На втором месте команда Белоруссии (22-14-25) , передает ТАСС.

Соревнования в воскресенье еще продолжаются, но шансов достать сборную России уже нет.

Закрытие игр состоится в воскресенье, на них прибыл президент России Владимир Путин.