Президент России Владимир Путин прибыл в Минск. Здесь он по приглашению белорусского лидера Александра Лукашенко посетит закрытие II Европейских игр.

На церемонии закрытия игр также будет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лукашенко не исключал возможности трехсторонней встречи лидеров, передает ТАСС.

II Европейские игры начались 21 июня. У российской сборной, которая лидирует в общем зачете, 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье – сборная Италии (11-13-11).

В пятницу Лукашенко анонсировал встречу с Путиным. При этом ожидалось, что российский лидер прибудет в Минск в субботу, но визит отложили из-за чрезвычайной ситуации с подтоплением в Иркутской области. 25 июня Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры.