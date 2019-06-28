Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном анонсировал трехстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным в субботу, 29 июня.

«Есть много вопросов, которые мы с вами можем обсудить сегодня. Думаю, завтра подключится к этим переговорам Владимир Владимирович Путин», – приводит его слова ТАСС.

Лукашенко уточнил, что российский лидер прилетит в Белоруссию утром субботы, после саммита «Группы двадцати» в японской Осаке. «Мы сможем поговорить, я думаю, втроем <...>. У нас также есть вопросы в рамках СНГ, ОДКБ», – сказал глава Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина на церемонию закрытия II Европейских игр, которая пройдет в Минске 30 июня. В пресс-службе Лукашенко сообщали, что российский лидер принял приглашение.

25 июня Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры.

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