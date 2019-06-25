Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества.

Российский президент также обговорил с главой республики предстоящие контакты на высшем уровне, сообщается на сайте Кремля.

Ранее Лукашенко сообщал о предстоящем визите российского коллеги в Минск.

В начале июня Путин опровергал возможность объединении России и Белоруссии. «Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей», – подчеркивал президент.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Договор о союзном государстве России и Белоруссии не ставится под сомнение, однако его положения надо привести к существующим реалиям.

В июне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что вопрос введения единой валюты России и Белоруссии будет приниматься на уровне президентов.