Лукашенко анонсировал визит Путина в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин планирует посетить Минск в конце июня.

Глава республики отметил, что Путин намерен приехать на закрытие Евроигр, проходящих в белорусской столице, передает РИА «Новости».

Напомним, в начале июня Путин опровергал возможность объединении России и Белоруссии. «Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей», – подчеркивал президент.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Договор о союзном государстве России и Белоруссии не ставится под сомнение, однако его положения надо привести к существующим реалиям.

В июне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что вопрос введения единой валюты России и Белоруссии будет приниматься на уровне президентов.