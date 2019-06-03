Франция не стала уточнять в приглашении России в Нормандию уровень представительства

Москве прислали приглашение на мероприятия по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии, при этом не уточнив уровень представительства, сообщили в посольстве России в Париже.

Об этом сообщает «Интерфакс».

30 мая в Кремле сообщали, что пока не получали приглашения на годовщину высадки союзников в Нормандии.

В Париже сообщали, что не направляли приглашение президенту России Владимиру Путину, так как председательствующим на церемонии будет французский премьер.

Путин не планировал участвовать в мероприятиях во Франции.

6 июня во Франции пройдут торжественные мероприятия в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии. Приглашен в том числе президент США Дональд Трамп.