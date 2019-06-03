Найдена утерянная шахматная фигура с острова Льюис

Пожелавшая сохранить анонимность семья из Эдинбурга нашла у себя в доме шахматную фигуру из знаменитого средневекового комплекта с острова Льюис; на аукционе ее цена может достигнуть 1 млн фунтов.

Обнаруженная ладья вырезана из моржового клыка и принадлежит к набору шахматных фигур, которые были найдены в 1831 году на острове Льюис архипелага Внешние Гебридские острова в Шотландии. Пишет RT со ссылкой на Sky News.

Предположительно, шахматы создали в Норвегии в XII веке, а на острова попали после крушения торгового судна. Сейчас в Национальному музее Шотландии находятся 11 из 78 фигур шахматного набора, остальные – в Британском музее.

Неизвестным оставалось лишь местонахождение пяти утерянных фигур из комплекта. Однако одну из этих пяти и обнаружила у себя дома семья из Эдинбурга.

Сообщается, что фигуру в 1964 за пять фунтов в одном из антикварных магазинов Эдинбурга приобрел коллекционер. Нашедшая ладью семья рассказала, что супруга коллекционера считала, что фигура обладает «магическими свойствами», и хранила ее в мешочке в ящике комода.

После смерти коллекционера родственники передали ладью на экспертизу в аукционный дом Sotheby's, где специалисты выяснили ее принадлежность и примерную стоимость на аукционе. Отмечается, что аукцион должен пройти 2 июля.