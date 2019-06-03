Песков назвал Калви благонадежным бизнесменом

Предприниматель Майкл Калви известен как благонадежный бизнесмен, Кремль хотел бы видеть его среди участников Петербургского международного экономического форума, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не знаю, не знаю. Я ведь не отвечаю за выдачу такого разрешения. Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников. Но я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело… Мы не знаем, какой характер оно носит», – заявил Песков в интервью Софико Шеварднадзе в эфире RT, отвечая на вопрос, возможно ли участие предпринимателя в ПМЭФ.

Песков, характеризуя дело Калви, отметил, что «это, конечно, очень досадная ситуация». «Нам очень жаль. … Он (Калви) был довольно активным игроком на российском рынке в течение и даже больше 15 лет. Мы все знаем его как благонадежного бизнесмена, приверженца российского рынка», – подчеркнул он.

По словам Пескова, в Кремле надеются, что арестованные предприниматели из США и Франции Майкл Калви и Филипп Дельпаль окажутся на свободе, их дело расследуется в строгом соответствии с законом.

Песков сообщил, что на недавней встрече российского президента Владимира Путина с представителями деловых кругов Франции ее участники подняли вопрос о судьбе задержанных граждан. «Президент Путин предоставил им все необходимые разъяснения. Не о сути самого дела, а о том, что процесс идёт при строгом соблюдении российского законодательства. Мы, конечно, надеемся, что в итоге эти господа окажутся на свободе. Но никакого волюнтаризма здесь нет. Есть российское законодательство, и его надлежит соблюдать», – заявил Песков.

Он подтвердил, что дело Калви находится под личным контролем Путина. «Его информируют, он получает об этом отчеты. Дело это громкое. Он понимает, что в связи с ним у иностранных инвесторов возникает множество вопросов. Но закон есть закон – его надо соблюдать», – отметил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

«Надо дождаться завершения следствия. И если будет доказано, что речь идет не о коммерческом споре, то все было сделано правильно. Вот в чем суть. Нужно набраться терпения. И надо понимать, что у прокуроров и следователей должны быть очень веские основания для помещения этих лиц под стражу на период следствия», – отметил Песков.

В феврале Калви и еще четырех сотрудников Baring Vostok задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель фонда отвергал эти обвинения, однако Басманный суд Москвы арестовал его и отправил в СИЗО. Позже бизнесмен был переведен под домашний арест.