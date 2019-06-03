Песков дал совет по чтению газет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с негативными публикациями в западной прессе о Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) отметил, что при чтении газет нужна смекалка, так как многие новости не являются настоящими.

«Надо сказать, что, оценивая сегодня новости в газетах, нужно проявлять немалую смекалку <...> Чаще всего их нельзя назвать настоящими новостями. Так что подходить к ним нужно очень осторожно», – сказал он телеканалу RT, комментируя негативные публикации в ряде западных СМИ в отношении ПМЭФ, передает ТАСС.

Говоря о подобных упоминаниях в газете «Нью-Йорк Таймс», Песков заметил: «Пусть сначала вернут Пулитцеровскую премию» (в последние годы редакция этого издания, в частности, получала премии Пулитцера за серию материалов о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию в США, за публикации о зарубежной политике России и т. д.).

Ранее пресс-секретарь сравнил действия США на энергетическом рынке с временами Дикого Запада.