Мэр Харькова призвал к прямым переговорам с Россией

Мэра Харькова Геннадий Кернес заявил, что властям Украины не надо нужно стесняться прямых переговоров с Россией для разрешения конфликта в Донбассе.

«Безликой власти не должно быть. Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор? А не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом. И мы должны, в первую очередь, покаяться. Что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и никогда не просим прощения», – приводит РИА «Новости»заявление Кернеса со ссылкой на mediaport.ua.

Градоначальник заметил, что осознает последствия своих слов. Тем не менее, Кернес заявил, что не будет просить пощады за свою точку зрения у радикалов, которые могут выйти с пикетом к административным зданиям Харькова или других городов Украины. «У меня хватит достоинства и воли сделать все, чтобы восстановить справедливость и законные исторические интересы Харькова. Но я призываю других городских голов объединиться», – отметил глава города.

Ранее националисты провели в Харькове акцию протеста против съезда партии «Доверяй делам». У здания, где проходило собрание, протестующие «построили» коридор позора у входа и разлили красную краску, чтобы люди, которые идут в здание, проходили через нее и оставляли кровавые следы на макете карты Украины.

А в минувшее воскресенье националисты, устроившие пикет на съезде местных властей в Харькове, снесли бюст маршала Георгия Жукова. Мэр города Геннадий Кернес пообещал восстановить монумент.

Напомним, в конце прошлой недели премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Киев, если захочет, может реанимировать отношения с Россией, однако пока звучат только противоречивые заявления.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Украину сейчас испытывают на готовность к миру с Россией.