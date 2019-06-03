Росстандарт анонсировал пересмотр или отмену 10 тыс. советских ГОСТов

В России пересмотрят или отменят примерно 10 тыс. советских ГОСТов, которые устарели и мешают бизнесу и развитию экономики, но все еще остаются в силе, сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Он назвал «советские» ГОСТы – госстандарты, которые были приняты до 1991 года – «слабым звеном». Большинство входят в число стандартов добровольного применения, передает РИА «Новости».

Абрамов отметил, что с 2012 года средний возраст национального стандарта снижен с 21 до 17 лет, а в 2021 году составит 10–11 лет.

Изменения в ГОСТах должны способствовать обмену лучшими практиками между предприятиями страны, а также использованию современной технической политики.