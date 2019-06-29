В Иркутскую область отправлен самолет МЧС с 30 тоннами гуманитарной помощи

Самолет Ил-76 МЧС России с более чем 30 тоннами гуманитарной помощи на борту вылетел из подмосковного Раменского в Иркутск, сообщили в пресс-службе министерства.

«Самолет Ил-76 МЧС России в рамках оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствия ЧС на территории Иркутской области, попавшей в зону подтопления, вылетел в Иркутск для дальнейшей доставки в зону ЧС более 30 тонн гуманитарной помощи», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Помимо гуманитарной помощи, спецборт МЧС доставит в Иркутск оборудование для спасателей: лодки, различные палатки и противопаводковые наливные дамбы.

По последним данным регионального главка МЧС, в 48 населенных пунктах Иркутской области подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей. Также подтоплен 41 социально значимый объект, 4 тыс. 106 приусадебных участков. Паводок в регионе начался из-за проливных дождей, в области введен режим ЧС.

В субботу вечером в Иркутскую область прибыл президент России Владимир Путин.

На совещании в Братске Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка, а также поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и МВД «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости и не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможности наживаться на беде людей».

Кроме того, глава государства поручил скорее приступить к восстановлению жилья, чтобы «люди не оказались в палатках, когда наступят холода».