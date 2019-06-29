Орешкин оценил «перемирие» между США и КНР

Реакция рынков на торговое перемирие США и Китая, достигнутое на саммите G20 в Осаке, будет очень умеренной, так как окончательных договоренностей нет, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.

Орешкин указал, что «окончательный договоренностей здесь нет», и пока «это принесет временное успокоение на рынке», передает РИА «Новости».

«Но я думаю, вся эта история – она долгосрочная, мы еще увидим не раз штормы, вызванные этим конфликтом», – добавил министр.

Он отметил, что новость о «перемирии», безусловно, позитивная для глобальных рынков, но прорыва не произошло.

«Здесь нет какого-либо прорыва, финальных договоренностей, поэтому позитив будет носить очень умеренный характер», – добавил Орешкин.

Ранее президент США Дональд Трамп решил помириться с Китаем: он заявил председателю КНР Си Цзиньпину в ходе переговоров на саммите G20 в японской Осаке, что не имеет враждебных намерений в отношении Пекина.

Кроме того, США и КНР договорились возобновить торговые переговоры.

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