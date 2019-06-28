Курьеры «Почты России» потеряли сотни карт Сбербанка в московском парке

В московском парке найдены карты клиентов Сбербанка, они были утеряны курьерами «Почты России», пишут СМИ со ссылкой на источник.

На данный момент проводится служебное расследование инцидента, сказал собеседник РИА «Новости».

Утерянные карты были изъяты, персональные данные их владельцев не скомпрометированы, заверил источник.

В соцсетях опубликован ролик с найденными картами, упакованными в картонные коробки. Судя по размерам коробок, были утеряны сотни карт.