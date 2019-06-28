Названа сумма ущерба Крыму от Украины

На заседании рабочей группы при Госсовете Крыма озвучили сумму ущерба, нанесенного Крыму за годы пребывания полуострова в составе Украины. Она составила не менее 2,5 трлн рублей.

В сумму ущерба Крыму от Украины – 2,5 трлн рублей – был включен износ оборудования, передают «Вести-Крым».

Так, водосточные станции износились на 87%, а больше половины всех канализаций и сетей водоснабжения Крыма вышли из строя.

Помимо этого, оценен и ущерб, нанесенный недружественными действиями Украины начиная с 2014 года. Он также составил 2,5 трлн рублей.

Напомним, в марте спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать из возмещение от Киева. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовета Крыма.

В апреле предварительные оценки ущерба озвучила рабочая группа Госдумы. По их данным, ущерб составил более 1,5 трлн рублей.