Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России

Картографический сервис Maps.me на основе количества скачиваний карт, выяснил, какие российские регионы оказались самыми популярными у иностранных туристов весной 2019 года.

«Как и зимой, весной туристов из зарубежья больше всего привлекали Москва и Санкт-Петербург, а также Краснодарский край, Республика Адыгея и Ростовская область. Сохранили позиции Свердловская область и Республика Татарстан – они занимают шестую и седьмую строчки рейтинга соответственно», – сообщили в пресс-службе сервиса порталу «Интерфакс-Туризм».

Там также отметили, что популярнее стала Смоленская область, которая поднялась в рейтинге с девятого на восьмое место. Кроме того, в топ-10 вошли Воронежская область и Республика Башкортостан.

«Челябинская область выпала из десятки самых привлекательных для иностранных туристов регионов. Вместе с ней во второй половине списка оказались «новички» рейтинга – Ставропольский край, Тульская и Псковская области, а также Калининградская, Владимирская, Самарская, Тверская, Нижегородская и Новосибирская области», – добавили в пресс-службе.

А среди регионов, которые потеряли свои позиции, оказались Иркутская область, Красноярский край и Ханты-Мансийский автономный округ.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года Крым посетили более 100 тыс. иностранных туристов. Также стало известно, что американская газета Los Angeles Times посоветовала читателям посетить Крым и полюбоваться его «неоцененной красотой».