Силы ДНР понесли значительные потери

Представитель аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарьи Морозовой сообщил, что за неделю погибли шесть военнослужащих ДНР в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«С 21 по 28 июня на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили 16 человек», – цитирует «Интерфакс» слова представителя.

В аппарате добавили, что среди пострадавших «10 военнослужащих, две гражданских женщины, три гражданских мужчины и ребенок».

Ранее в ДНР обвинили ВСУ в целенаправленном усилении обстрелов поселка Александровка на западе Донецка, когда там находились журналисты.