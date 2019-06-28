Соратники Навального отказались защищать оклеветанного педагога

Созданный блогером Алексеем Навальным профсоюз учителей отказался защищать педагога Елену Орлову, которая была оклеветана сторонницей блогера Ольгой Гусевой.

Профсоюз «Альянс учителей», ранее созданный самим Навальным для защиты педагогов, отказался помогать Орловой в суде. Руководитель организации Даниил Кен зявил, что считает случившееся «обычной технической ошибкой», передает Ura.ru.

«Перепутали место работы человека, который занимался сбором подписей. Клеветы в ролике нет, так как в сборе подписей нет ничего порочащего», – сказал он.

Кен предположил, что Гусеву от суда спасут извинения перед Орловой.

Отметим, что в описании к видео, из-за которого разгорелся скандал, уже появились извинения: «На видео речь идет об Орловой Е.Н., которая в соответствии с приказом 06.10.17 назначена ответственным сотрудником СПб ГБУ «ДК «Парголовский» по работе с МГН и инвалидами в статусе вахтера-сторожа. Приносим извинения за допущенную неточность Орловой Елене Васильевне, замдиректора по АХЧ гимназии № 61».

Напомним, соратники Навального пробрались в администрацию Выборгского района, где помешали работе сотрудников. Соответствующее видео они выложили на YouTube.

«Наши действия так возмутили Елену Орлову, что она решила заблокировать выход, а затем попыталась украсть камеру», – заявила Гусева в ролике.

Орлову соратница Навального назвала заместителем директора гимназии № 61.

Однако в видео изображен совсем другой человек, и Орлова, которая работает педагогом, обратилась за помощью в полицию.

Сообщалось также, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился в правоохранительные органы в связи с появлением в Сети провокационного видео с «фальсификацией» подписей.