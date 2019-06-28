Премьер Грузии ежедневно получает письма бизнесменов, озабоченных российскими ограничениями

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ежедневно получает письма малых предпринимателей, которые озабочены российскими ограничениями в сферах авиаперевозок и туризма, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В этой связи на брифинге в пятницу он подчеркнул важность формата переговоров своего спецпредставителя по России Зураба Абашидзе и замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина.

«Там рассматриваются гуманитарные, культурные и очень важные экономические связи, – сказал глава кабмина Грузии. – У нас есть обязанность защитить экономические интересы граждан».

На ваш взгляд Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси? Да

Нет



По словам Бахтадзе, он «ежедневно получает письма малых предпринимателей о том, с какими вызовами столкнулись они (из-за российских ограничений)».

«Мы стараемся сделать все, чтобы решить эту проблему. Конечно, интенсивно идут коммуникации и в формате Абашидзе – Карасин», – сказал премьер.

Ранее нацбанк Грузии предсказал потери в 200-300 млн долларов от российских ограничений.

Между тем в настоящее время оппоненты из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили проводят акцию протеста у здания правительства Грузии. На акции видны флаги Грузии, а также США и Украины.

Напомним, из-за антироссийских акций в Грузии президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан в Грузию.

После этого министр экономики Грузии заявила, что потеря россиян будет шоком для турсектора страны. Премьер Грузии заявил о работе по сохранению турпотока из России.

На этом фоне завлечь российских туристов решил Азербайджан.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД