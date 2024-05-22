Грузия предложила Прибалтике самой открыть «второй фронт» против России

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Если кто-то хочет открыть «второй фронт», вот есть страны Прибалтики, пусть и открывают, пусть оставят Грузию в покое», – заявил генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, ряд западных стран в последнее время проявляют к Грузии «недружественное и нездоровое отношение».

«Когда распадался Советский Союз, Грузия была первой, где народ вышел и сделал свое дело. Теперь пусть делают другие. Мы никогда не отступали, сражались, участвовали в международных миссиях. Но теперь к нам относятся недружественно», – сказал Каха Каладзе.

По его словам, критики Грузии являются людьми, которые «первыми дискредитируют Европу и европейское будущее».

«Нам сегодня нужен мир. Нам нужны друзья и партнеры, нужны здоровые отношения. К этому Грузия готова, но попытки использовать Грузию в чужих интересах, устроить здесь такую же ситуацию, как на Украине, это не получится!» – заявил мэр на заседании столичного правительства.

«Народ Грузии должен знать, кто ее любит, а кто враждует. Вражда – это когда Запад финансирует здесь революционный сценарий, финансирует вовлеченные в поляризацию организации», – сказал генсек правящей партии.